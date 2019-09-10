На Сумщині боржники сплатили аліментів на 110 мільйонів гривень Невчасно сплачені аліменти створюють труднощі, як для боржника, так і для його родини. Якщо одні на це заслуговують, через безвідповідальне ставлення до батьківства, то інші не повинні мимоволі зазнавати утисків своїх прав.

Ініційований Мін’юстом закон #ЧужихДітейНеБуває допоміг родині у Буринському районі вплинути на батька, щоб той почав виплачувати аліменти. Не маючи основного заробітку та інших джерел доходу, чоловік був впевнений, що змусити його виконувати рішення суду не вдасться нікому, але час разом із переліком обмежень змінили його думку. Позбавившись терпіння, неплатник вирішив погасити борг та почав виплачувати поточні аліменти. Наразі сплачено 10 тисяч гривень.

Не бажав підтримувати стосунки з сім’єю й житель Глухівщини, але зустріч із правниками юстиції допомогла чоловіку визнати свої помилки та почати їх виправляти. Бувши обмеженим у правах, батько згадав про свою родину та про те рішення суду, яким було встановлено обов’язкову виплату аліментів. Ліквідована заборгованість у розмірі понад 8 тисяч гривень поповнила бюджет родини та повернула неплатнику втрачені свободи.

Зазначені примусові заходи не оминули й мешканця Білопільського району, який також через борг перед родиною потрапив під дію законодавчих обмежень. Лише знайдена спільна мова із близькими людьми та необхідна сума грошей погасили майже 11-тисячну заборгованість, що поновило права неплатника.

Загалом з початку 2019 року на Сумщині було стягнуто понад 110 мільйонів гривень аліментних коштів.