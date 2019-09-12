Підметені вулиці та пофарбовані паркани на Лебединщині зменшили борг батька Деякі боржники звикли прикриватися статусом безробітного, який, як вони вважають, не дає змоги сплачувати аліменти. Тому суспільно корисні роботи – це чудовий шанс підвищити пропозицію на ринку праці та розпочати нове життя без боргового тягаря.

Комунальне підприємство «Благоустрій», що на Лебединщині, за ініціативи фахівців юстиції Сумщини прийняло до свого робочого колективу нового працівника. Батько Юрій був вимушений розпочати незвичні для нього трудові будні, оскільки відпрацювання суспільно корисних робіт було єдиною можливістю погасити майже 36-тисячну аліментну заборгованість.

Вимушене працевлаштування стало для чоловіка не першим заходом примусу. Несплата аліментів та відсутність місця роботи вже довго були причиною перебування неплатника під увагою правників. Так, юристами були застосовані відносно нього обмежувальні заходи, що передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває. Проте подіяв на батька саме складений протокол про адміністративне правопорушення – відпрацьовані 120 годин суспільно корисних робіт допомогли громадянину зменшити борг.

Варто зазначити, що наступний крок з боку державних виконавців на шляху погашення заборгованості буде повторно складений протокол про адміністративне правопорушення, який змусить чоловіка відпрацювати вже 240 годин суспільно корисних робіт.

До речі, з початку 2019 завдяки відпрацюванню злісними боржниками на суспільно корисних роботах діти Сумщини отримали понад 350 тисяч заборгованих коштів.