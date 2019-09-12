Про вихання дітей та дорослих на батьківських зборах

У навчальних закладах міста Суми фахівці юстиції урізноманітнили звичайні батьківські збори. Обговорення також було доповнене корисною правовою інформацією від представників поліції. Правники ознайомили мам й татусів із кампаніями від Мін’юсту, зокрема #СтопБулінг та «Відповідальне батьківство», що впроваджені в рамках загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!». Присутнім було наголошено на небезпеці, яка може приховуватися під звичайним, на перший погляд, дитячим кепкуванням.