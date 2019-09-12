Про вихання дітей та дорослих на батьківських зборах

Юристи також розповіли, що у разі, коли розлучення негативно вплинуло на виконання другим із батьків своїх обов’язків, прийде на допомогу закон #ЧужихДітейНеБуває. Він не тільки заохотить відповідальних батьків, а й посилить захист економічних прав дітей. Варто пам’ятати, що суттєвими обмеженнями, які застосовуються до неплатників аліментів, є такі:
- заборона виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати;
- штрафні економічні санкції від 20% до 50% від суми боргу;
- суспільно-корисні роботи;
- конфіскація та продаж активів майна боржника.