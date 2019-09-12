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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
13.09.2019 13:42293

Про вихання дітей та дорослих на батьківських зборах

Поведінка, успішність та шкільний побут – це основні теми, що обговорюються на батьківських зборах, але існують не менш важливі питання, які також варті уваги.

У навчальних закладах міста Суми фахівці юстиції урізноманітнили звичайні батьківські збори. Обговорення також було доповнене корисною правовою інформацією від представників поліції. Правники ознайомили мам й татусів із кампаніями від Мін’юсту, зокрема #СтопБулінг та «Відповідальне батьківство», що впроваджені в рамках загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!». Присутнім було наголошено на небезпеці, яка може приховуватися під звичайним, на перший погляд, дитячим кепкуванням.

Юристи також розповіли, що у разі, коли розлучення негативно вплинуло на виконання другим із батьків своїх обов’язків, прийде на допомогу закон #ЧужихДітейНеБуває. Він не тільки заохотить відповідальних батьків, а й посилить захист економічних прав дітей. Варто пам’ятати, що суттєвими обмеженнями, які застосовуються до неплатників аліментів, є такі:

  • заборона виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати;
  • штрафні економічні санкції від 20% до 50% від суми боргу;
  • суспільно-корисні роботи;
  • конфіскація та продаж активів майна боржника.
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