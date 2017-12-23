Гра орендацій: У чиї руки зрештою потрапить одеський санаторій «Молдова»?

Засновником фірми, якій в оренду віддають ласий шматок одеського узбережжя, в престижній Аркадії, є ТОВ «Сенвіла-Інвест-Україна». Варто відзначити, що статутний капітал компанії становить... усього 5 тисяч гривень. Засновником цієї фірми є «Сенвіла Інвестментс ЛТД», яку зареєстровано у місті Лімасол, а по факту – є банальним кіпрським офшором.

«Сенвіла-Інвест-Україна» займається консультуванням із питань керування та діяльності головних офісів. А знаходиться вона в Одесі, за адресою вул.Посмітного, 2. Для чого їй ставати засновником київської фірми, яка займається вантажними перевезеннями та кур’єрськими доставками, – не ясно. Варто ще відзначити, що керівником цієї дивної у всіх відношеннях компанії є керівник ширяївської профспілки працівників ПАТ «Одесагаз» Сороченко Віктор Павлович.

Перед тим, як засновником ТОВ «Макстгруп» стала офшорна кіпрська компанія, була ще одна. І, що найцікавіше, цим засновником було товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій Профілакторій «Молдова». Дуже дивний збіг, як на нашу думку.

«Санаторій Профілакторій «Молдова», в свою чергу, засновано кіпрським офшором «Зеветро інвестментс ЛТД», що знаходиться за тією ж адресою, що й ще один згадуваний в нашому матеріалі офшор – «Сенвіла Інвестментс ЛТД».

Для чого потрібні такі загадкові схеми – нам не зрозуміло, адже по факту ми маємо кілька підставних контор, якими лише прикривають дивну ситуацію з передачею земель санаторію «Молдова» в оренду.

31 липня рішення про передачу землі під санаторієм буде прийнято Одеською міською радою.

Олена Сінченко, Дмитро Сінченко

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідальна ГО «Офіс Регіонального Розвитку». Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.