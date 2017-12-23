Подружня змова, або Як здійснюють закупівлі в Одеському аеропорту

Ця закупівля проведена державним підприємством "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "Одеса". Очікувана вартість робіт складала 1 144 215 018,11 гривень. Аналіз було здійснено на підставі даних, розміщених на веб-порталі "ProZorro".

Так, експерти організації "Офіс регіонального розвитку", за результатами аналізу обґрунтування Дирекцією застосування вказаної переговорної процедури, вважають, що обрання такої процедури замовником є незаконним та грубо порушує принципи здійснення закупівель, такі як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та недискримінація учасників.

З іншого ж боку, проведення конкурентних торгів за вказаним предметом закупівлі дозволить залучити максимальне кола учасників, досягнути економічної ефективності та відкритості, вважають представники громадської організації.

Отримавши такий висновок, ми вирішили детальніше вивчити переможця, його спроможність до виконання таких робіт і його імовірні зв'язки із замовником.

Єдиним учасником і, що логічно, переможцем переговорної процедури, щодо реконструкції однієї з частин аеропорту "Одеса" стало товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦРЕМБУД", розташоване в Одесі на вулиці Посмітного, 2.

Після проведеної процедури перемовин, вартість ремонтних робіт склала 1 144 215 018,11 грн, тобто таку ж суму, як і очікувана вартість закупівлі.

Виходить, що в результаті закупівлі держава не отримала ні копійки економії. Це наводить на підозру договірного характеру перемовин.

Тепер детальніше вивчимо переможця. ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" має дуже низький рівень фінансового скорингу. Це означає, що провідні фінансисти країни вбачають значні фінансові ризики в роботі цього підприємства.

Бенефіціарним власником фірми є Лесь Олена Василівна, яка проживає в місті Києві, а от засновниками "СПЕЦРЕМБУДу" є ТОВ "Ріал Естейт Захід" та Лесь Валерій Миколайович. Статутний капітал підприємства, яке взяло тендер більше ніж на мільярд гривень, складає всього лише 500 тисяч гривень.

Цікавим виглядає і той факт, що це підприємство з 2013 року не перемагало і не отримувало жодних державних замовлень. Так, у 2013 році фірма отримала тендер на 1 мільярд і майже 630 мільйонів, і ось в 2019 році знову на суму в понад мільярд гривень.

На даному етапі у компанії кількість працівників коливається в межах 5-10 осіб. Чи під силу їм виконати реконструкцію аеропорту? Маємо сумніви.

Окрім того, згідно з висновками фінансової аналітики, "СПЕЦРЕМБУТ" не здатна погасити поточні зобов'язання лише за рахунок грошових коштів та їхніх еквівалентів, тобто, якщо говорити простішими словами, у фірми немає коштів для задоволення вимог кредиторів, якщо такі вимоги раптом з'являться.

Також підприємство має дуже низький коефіцієнт автономії. Зараз він складає "– 8%", при середньому показнику по країні "28,2%". Це говорить про те, що "СПЕЦРЕМБУТ" майже повністю залежний від кредиторів.

Фірма, якій віддали тендер на ремонт аеродромного комплексу аеропорту, глибоко збиткова і має від'ємну рентабельність власних активів.

Цікаву інформацію ми також знайшли серед тих, хто отримує дохід від діяльності "СПЕЦРЕМБУТу". Так, один з отримувачів доходу, Жуковський Андрій Олексійович, є чоловіком начальниці організаційно-технічного сектору відокремленого підрозділу "Державна інспекція енергетичного нагляду України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" – Жуковської Олени Іванівни.

А от Кириченко Олександр Ігоревич, який також значиться в отримувачах доходу від діяльності "СПЕЦРЕМБУТ", одночасно обіймає посаду заступника начальника аеродромної служби того самого КП "Міжнародний аеропорт "Одеса".

При таких фінансових показниках та прямих зв'язках між керівництвом аеропорту та фірмою переможцем, обрання переговорної процедури закупівлі видається нам не просто підозрілим, а, на нашу думку, носить характер змови з метою отримання прибутку всіма сторонами угоди.

Сподіваємось, що звернення експертів "Офісу регіонального розвитку" до уповноважених органів не лишиться без розгляду і тендер таки відбудеться ще раз, але вже з конкурентною процедурою.

Олена Сінченко, Дмитро Сінченко, для УП

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