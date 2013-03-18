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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 13:40155

АМУ закликає Парламент не скасовувати пайову участь

Асоціація міст України у листі до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова та народних депутатів України закликав не приймати поспішного рішення щодо скасування пайової участі.

Йдеться про прийнятий у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (№1059 від 29.08.2019 р.), яким, зокрема, передбачається відміна пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населеного пункту.

АМУ наголошує, що пайова участь складає значну частку надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів. Так у 2018 році місцеві бюджети отримали близько  1,6 млрд грн. А зазначеним законопроектом всупереч частині третій статті 142 Конституції України компенсації втрат місцевих бюджетів не передбачається.

Таким чином, скасування пайової участі розбалансує місцеві бюджети, заблокує завершення розпочатих проектів і не дозволить почати нові, адже видатки з бюджетів розвитку це:

► капітальні видатки на будівництво, ремонт та реконструкцію дитячих садків, шкіл, лікарень, об'єктів водопостачання, водовідведення, дорожнього господарства, комунального транспорту тощо;

► розроблення містобудівної документації.

Якщо буде відмінена пайова участь місцеве самоврядування втратить важливе джерело коштів на розбудову та удосконалення інфраструктури. І це при тому, що громади постійно відчувають дефіцит ресурсів на економічний та соціальний розвиток.

АМУ пропонує під час розгляду законопроекту  №1059 у другому читанні виключити зміни, які стосуються пайової участі (пункт 13, 15, підпункти 2, 3 пункту 16 розділу І законопроекту).

 

За матеріалами сайту Асоціації міст України

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