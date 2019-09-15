90 тисяч гривень аліментів отримали брати Костя та Тимофій У Шосткинському району батько декілька років уникав сплати аліментів, проте важелі впливу, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває, знайшли управу на чоловіка та поновили права його синів.

«Мешканець Шосткинщини тривалий час ухилявся від сплати своїм синам Кості та Тимофію аліментів. Як наслідок – борг у розмірі понад 60 тисяч гривень. Варто зазначити, що чинне законодавство передбачає для злісних неплатників аліментів ряд примусових заходів, зокрема внесення даних про таких батьків до Єдиного реєстру боржників, обмеження у низці прав, а також економічні санкції – штрафи, пропорційні рокам байдужості боржників. Так заборгованість містянина збільшилась на 50%, а це понад 30 тисяч гривень», - зазначила Ірина Свистун, очільниця юстиції Сумщини.

Керівниця обласної юстиції розповіла, що, застосувавши своєрідні стимули, правники вплинули на сумління аліментника, який практикував несплату коштів впродовж років. Чоловік, аби розпочати нове життя без боргового тягаря та його наслідків, все ж таки перерахував на користь хлопців понад 90 тисяч гривень.

Наразі діти Сумщини отримали 115 мільйонів гривень аліментів, з котрих 7,5 мільйонів – надійшли на користь маленьких громадян Шосткинщини.