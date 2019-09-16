Суспільно корисні роботи надоумили матір Мешканка Липоводолинського району була позбавлена батьківських прав. Причиною того стала її пристрасть до зловживання алкогольних напоїв та байдуже ставлення до виконання материнського обов’язку. Такий крайній захід не викликав у жінки ні почуття провини, ні сорому, також не змусив почати виправляти помилки.

Мати 5 років ігнорувала обов’язок щодо утримання дитини, який до речі, не зникає з позбавленням батьківських прав та передбачений Сімейним кодексом України. Почавши накопичувати заборгованість, жінка привернула до себе увагу фахівців юстиції Сумщини, які почали застосовувати обмежувальні заходи. Пакет законів #ЧужихДітейНеБуває позбавив неплатницю певних прав. Разом з тим був накладений арешт на кошти й майно. Проте отримати перші грошові надходження син Артем зміг лише після відпрацьованих його матір’ю 120 годин суспільно корисних робіт.

Складений протокол про адміністративне правопорушення став для жінки нездоланною перешкодою, змусивши її почати погашати 70-тисячний аліментний борг. Далі буде…