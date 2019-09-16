Як переоформити нерухомість у нотаріуса, коли є борги? Ініційований Мін’юстом закон #ЧужихДітейНеБуває значно посилив відповідальність боржників по аліментах. Одним з важелів впливу на неплатників є занесення відомостей про таких батьків до Єдиного реєстру боржників, який є відкритим та знаходиться за посиланням https://erb.minjust.gov.ua/.

Потрапити до антирейтингу для громадянина у першу чергу означає неможливість укласти будь-яку угоду з відчуження майна, адже перед здійсненням правочину нотаріуси чи інші державні реєстратори зобов’язані спочатку перевірити інформацію про клієнта в реєстрі.

«У Краснопільському районі батько заборгував 4-літній донечці майже 20 тисяч гривень. Окрім арешту банківських рахунків і майна, державні виконавці обмежили чоловіка у низці прав та занесли відомості про нього в Єдиний реєстр боржників, – розповідає керівниця юстиції Сумщини Ірина Свистун. – Важелі впливу спрацювали, коли той звернувся до нотаріуса, аби здійснити правочин. Проте, відповідно до чинного законодавства, нотаріус відмовив містянину, адже знайшов його прізвище серед боржників».

Очільниця обласної юстиції додала, що єдиний вихід з цієї ситуації – повністю розрахуватися з боргами, іншого варіанту не існує. Так зробив і мешканець Краснопільського району, який тільки після погашення заборгованості по аліментах у повному обсязі зміг переоформити нерухомість.