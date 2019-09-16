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Олексій Захарченко
Олексій Захарченко
Вчера 15:58141

Сумські онлайн-медіа практично не використовують соцмережі як джерело інформації для новин

У регулярних читачів сумських онлайн-медіа побутує думка, що журналісти часто використовують соціальні мережі у якості джерел інформації. Проте детальний аналіз новинних стрічок показує, що відсоток новин «із соцмереж» на сумських сайтах є одним з найнижчих в Україні.

Такими є результати моніторингу ІМІ, який проводився з 2 вересня 2019 року. Моніторинг мав на меті виявити, які соціальні мережі та акаунти журналісти онлайн-медіа використовують найчастіше та в тематиці яких новин соціальні мережі використовують найбільше. Серед сумських ЗМІ аналізувалися п’ять онлайн-медіа (Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy Today, The Sumy Post), по 50 матеріалів з кожної новинної стрічки. Всього було проаналізовано 250 новин, і лише чотири з них (1,6%) були написані на основі інформації з соціальних мереж.

Для порівняння, відсоток таких новин на харківських сайтах складає майже 10%, а в західноукраїнських онлайн-медіа – від 10 до 25%.

Серед сумських медіа двічі посилався на соцмережі Данкор онлайн, ще по одному разу – Сумські дебати і The Sumy Post. А сайти Sumy Today і 0542.ua за проаналізований період не опублікували жодної новини з використанням соціальних мереж.

Джерелами матеріалів у 50% матеріалів є акаунти офіційних осіб – народних депутатів та міського голови Конотопа. Ще по 25% новин посилалися на акаунти приватних осіб та неурядових організацій.

Facebook очікувано став головною мережею, на яку спиралися в новинах журналісти: 75% джерел інформації були взяті саме з цієї соціальної мережі. Решта – 25% новин – припали на Instagram.

Тематика новин, написаних сумськими медіа за інформацією із соцмереж, є досить різною – політика, День знань, культура. Так, Данкор онлайн, повідомляючи про результати голосування за зняття недоторканності, використав пости народних депутатів від Сумської області на своїх акаунтах у Facebook. Матеріал «Что думают сумские нардепы о снятии неприкосновенности» зібрав пости чотирьох депутатів від «Слуги народу» – трьох мажоритарників та одного «списочника».

Ще у одному матеріалі – «В Сумах дорисовали мурал Кузьмы Скрябина» – Данкор онлайн, посилаючись на акаунт громадської організації «Зелений театр «Суми», інформує читачів про завершення і відкриття чергового мурала.

День знань і його «відображення» у соцмережах стали приводом для двох новин у сумських медіа. Сумські дебати проінформували про пост міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, де він похвалився фотографією доньки-першокласниці: «Мер Конотопа похвалився донькою-першокласницею».

Натомість The Sumy Post у схожому матеріалі «Сумські першокласники: фото з соцмереж» не стали фокусуватися на офіційних особах, розмістивши підбірку світлин із акантів сумчан в Instagram.

Що ж, соцмережі вже стали ще одним каналом комунікації в сучасному світі. І регулярне використання журналістами їх як джерела для новин стало нормою. Хоча, як показують результати моніторингу, сумські журналісти користуються ними не надто часто.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID “Медійна програма в Україні”, який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО “Інститут масової інформації” та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

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