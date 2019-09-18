Сумщина долучилась до всеукраїнського тижня протидії булінгу На Сумщині стартував Всеукраїнський тиждень протидії булінгу, ініційований Міністерством юстиції України в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проєкту «Я МАЮ ПРАВО!».

Булінг – це дія або бездіяльність, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого була або могла бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Варто зазначити, що, відповідно до даних дослідження UNICEF, в Україні у 2017 році 67% дітей стикалися з цькуванням у тих чи інших його проявах (були жертвою чи свідком). У лютому 2019 року було винесено перше судове рішення за фактом булінгу у школі. Вже станом на початок серпня судами у 92 справах було винесено рішення про накладення стягнення, 47 справ відправлено на доопрацювання до органів поліції, а ще 36 – закрито у зв’язку з відсутністю складу правопорушення або спливу строку притягнення до відповідальності.

Тому тема протидії булінгу і на сьогодні є актуальною та залишається у центрі уваги не тільки школярів, а й держави.

Більше детально ознайомитися з інформаційною кампанією та долучитися до проведення Всеукраїнського тижня протидії булінгу можна за посиланням - https://www.facebook.com/events/1495989397247421/