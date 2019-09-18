115 мільйонів гривень для 14 тисяч дітей Сумщини: яким шляхом? Завдяки ініційованому Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває 14 тисяч маленьких сумчан з початку 2019 року отримали 115 мільйонів гривень аліментних коштів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник сплати аліментів збільшився на 45%.

Так, на Путивльщині батько Валерій сподівався, що незначна сума заборгованості не приверне особливої уваги, але правники були іншої думки. Не бажаючи відкладати справу в довгий ящик та змушувати родину боржника чекати, юристи додали неплатника до Єдиного реєстру боржників та наклали арешт на кошти й майно. Мешканець Путивльського району не очікував швидкої реакції на свою байдужість, тому одразу сплатив всю суму заборгованості, а це майже 3 тисячі гривень.

Ігнорував рішення суду щодо сплати аліменти й житель Тростянецького району. Чоловік не сплачував аліменти на утримання своєї дитини, тому накопичена заборгованість стала причиною арештованих коштів та майна. Застосовані державними виконавцями обмеження позитивно вплинули на батька, який одразу схаменувся та сплатив 10 тисяч гривень боргу в повному обсязі.

Ще один громадянин на Путивльщині намагався обійти визначені законодавством та суспільством норми обов’язкової поведінки. Чоловік безвідповідально ставився до виховання дитини, вважаючи, що це зійде йому з рук, але фахівці юстиції Сумщини не розділяли його поглядів. Правники попередили батька щодо зростаючої у нього заборгованості та настання несприятливих наслідків, але він не ставився серйозно до застережень. Коли неплатник дізнався про арештовані кошти та майно, то одразу змінив свою поведінку та повернув 7-тисячний борг у повному обсязі.

Мешканець Буринського району надто глибоко занурився у боргову яму. Чоловік протягом 2 років не сплачував аліменти, тому понад 24 тисячі гривень заборгованості – це цілком очікувана плата за безтурботне життя. Бувши безробітнім та підтримуючи антисоціальний спосіб життя, батько повернув борг внаслідок накладеного юристами арешту на плату за оренду земельної ділянки. Також погасив майже 3 тисячі гривень штрафу та 1,5 тисячі гривень виконавчого збору.