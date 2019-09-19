Через аліментний борг у жінки на Сумщині відібрали третину квартири

91 тисяча гривень несплачених дитячих коштів створила для глухівчанки безліч труднощів. Боржницю обмежили у правах, арештовували її кошти та майно. Описана 1/3 частина квартири, була виставлена на електронні торги «СЕТАМ».
Разом з тим, батьку Олександру було запропоновано отримати у власність частку житлової площі колишньої дружини. Пропозиція фахівців юстиції Сумщини чоловіка влаштувала, тому його згода анулювала заборгованість неплатниці.
Також жінка сплатила виконавчий збір – 9 тисяч гривень та штраф у розмірі 50% від загальної суми несплачених аліментів – понад 41 тисячу гривень.