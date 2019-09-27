Жителя Сумщини зняли з борту літака через борги Будь-які зобов’язання мають бути виконані, тому що на результат завжди хтось чекає. Сплата аліментів тому не виключення, оскільки щоденні потреби дитини повинні задовольнятися вчасно та у повному обсязі.

Житель Білопільського району позбавив доньку грошової підтримки. Неповнолітня Катерина, згідно з вироком суду, мала отримувати кошти, але батько не бажав витрачатися на щомісячні аліментні перерахування. Позбавити дівчинку зайвих очікувань вирішили фахівці юстиції Сумщини, які наклали арешт на кошти й майно чоловіка та обмежили його у правах.

Вище зазначений перелік заходів примусового характеру також передбачав заборону на перетин кордону, але батька це не зупинило. Бувши впевненим, що зможе залишити межі держави, громадянин вирушив в аеропорт. Проте літак все ж таки вилетів без нього, оскільки митники не дозволили представнику Єдиного реєстру боржників, куди відтепер потрапляють неплатники аліментів, здійснити мандрівку. Повернувшись додому, чоловік сплатив у повному обсязі борг, що сягнув 12 тисяч гривень, тим самим мав змогу почати бронювати квитки у наступну подорож.