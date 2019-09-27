Мешканець Кролевеччині заборгував своїй доньці Ірині понад 30 тисяч аліментних коштів. Фахівці юстиції, відповідно до вимог ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває, обмежили чоловіка у праві полювання, користування зброєю, керуванням авто та виїзду за кордон. Державні виконавці звернули стягнення боргу з заробітної плати неплатника, а також арештували всі банківські вклади та майно містянина. Окрім того, за несплату аліментів понад 1 рік на кролевчанина наклали штраф у розмірі 20% від суми боргу, а це майже 6 тисяч гривень.
Проте справжнім поштовхом до погашення заборгованості стало занесення відомостей про батька до Єдиного реєстру боржників, адже потрапити на #ДошкуГаньби для громадянина означає:
- неможливість укласти будь-яку угоду з відчуження майна;
- неприємна публічність такої інформації. Наприклад, використовують цей реєстр і для перевірки платоспроможності громадянина – боржник не зможе отримати кредит у банку;
- відмова у здійсненні будь-якої операції, пов’язаної з оформленням транспортного засобу.
Так чоловік погасив всю суму боргу та почав й надалі фінансово підтримувати дитину.