#ДошкаГаньби. Змусила батька віддати майже 40 тисяч гривень аліментів Єдиний реєстр боржників – база, до якої потрапляють особи, що мають боргові зобов’язання, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці. Своєрідний антирейтинг розчиняє свавілля безвідповідальних батьків та відновлює економічні права молодого покоління.

Мешканець Кролевеччині заборгував своїй доньці Ірині понад 30 тисяч аліментних коштів. Фахівці юстиції, відповідно до вимог ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває, обмежили чоловіка у праві полювання, користування зброєю, керуванням авто та виїзду за кордон. Державні виконавці звернули стягнення боргу з заробітної плати неплатника, а також арештували всі банківські вклади та майно містянина. Окрім того, за несплату аліментів понад 1 рік на кролевчанина наклали штраф у розмірі 20% від суми боргу, а це майже 6 тисяч гривень.

Проте справжнім поштовхом до погашення заборгованості стало занесення відомостей про батька до Єдиного реєстру боржників, адже потрапити на #ДошкуГаньби для громадянина означає:

- неможливість укласти будь-яку угоду з відчуження майна;

- неприємна публічність такої інформації. Наприклад, використовують цей реєстр і для перевірки платоспроможності громадянина – боржник не зможе отримати кредит у банку;

- відмова у здійсненні будь-якої операції, пов’язаної з оформленням транспортного засобу.

Так чоловік погасив всю суму боргу та почав й надалі фінансово підтримувати дитину.