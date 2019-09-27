Щоб погасити аліменти боржники сумщини виклали 123 мільйони гривень Виплата аліментів – це питання є актуальним для багатьох родин, яким довелось пережити процес розлучення. У його вирішенні останнім часом допомагає ініційований Мін’юстом закон #ЧужихДітейНеБуває, який завдяки нормам примусу позитивно впливає на неплатників, змушуючи їх повертати борги.

Через аліментний борг до глухівчанина були застосовані законодавчі важелі впливу. Вони обмежили його права та арештували кошти й майно, а також стали потужним поштовхом для погашення боргу в повному обсязі. Понад 5 тисяч гривень несплачених коштів повернулися до сина Володимира, чим допомогли припинити порушення економічних прав дитини.

Призначеній судом сумі щомісячних аліментів на утримання дитини житель Тростянецького району не зрадів, тому сплачувати добровільно навіть не думав. Проте наявність у чоловіка добре оплачуваної роботи значно спростила роботу фахівцям юстиції Сумщини. Звернене стягнення на заробітну плату батька допомогло повернути 6 тисяч гривень боргу та налагодити стабільне грошове забезпечення дитини на майбутнє.

Родину в Путивльському районі від довготривалого очікування аліментів також врятував стабільний дохід батька, який не бажав самостійно сплачувати аліменти. Правники не стали чекати пробудження у чоловіка відповідальності, тому звернули стягнення на його заробітну плату. Отримані майже 3,5 тисячі гривень погасили у повному обсязі заборгованість та позбавили дитину ризику виникнення її у майбутньому.

Разом з тим, цьогоріч батьки-аліментники сплатили 123 мільйони гривень на користь молодого покоління.