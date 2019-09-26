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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 09:37101

60 тисяч гривень боргу охтирчанина перетворилися майже на 100 тисяч

На Охтирщині батько був винен синові та доньці понад 60 тисяч гривень аліментів. Знищити байдужість чоловіка до власних дітей довелося санкціям ініційованого Мін’юстом пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, який передбачає збільшення суми заборгованості домірно рокам нехтування підростаючим поколінням.

«Владислав та Софія залишались без економічної підтримки батька впродовж тривалого часу. Химерним було й те, що безвідповідального ставлення до чад мешканець Охтирського району не вбачав та вважав, що таке положення справ не вплине на його повсякденне життя. Проте фахівці юстиції довели зворотнє – заборгованість неплатника збільшили на 50%, а також нарахували виконавчий збір. Таким чином 60 тисяч гривень боргу чоловіка перетворились майже на 100 тисяч. З метою усунення подальших проблем містянину нічого не залишалось як погасити всю суму заборгованих аліментних коштів», - розповіла очільниця обласної юстиції Ірина Свистун.

Нагадаємо, що за несплату понад 1 рік до аліментників застосовується штраф у розмірі 20% від суми боргу, понад 2 роки – 30%, а у випадку, коли батьки фінансово не підтримують молоде покоління більше ніж 3 роки, розмір заборгованості збільшується на 50%. До речі, головною особливістю цих санкцій є те, що вони у повному обсязі перераховуються на користь дітей.

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