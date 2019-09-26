60 тисяч гривень боргу охтирчанина перетворилися майже на 100 тисяч

«Владислав та Софія залишались без економічної підтримки батька впродовж тривалого часу. Химерним було й те, що безвідповідального ставлення до чад мешканець Охтирського району не вбачав та вважав, що таке положення справ не вплине на його повсякденне життя. Проте фахівці юстиції довели зворотнє – заборгованість неплатника збільшили на 50%, а також нарахували виконавчий збір. Таким чином 60 тисяч гривень боргу чоловіка перетворились майже на 100 тисяч. З метою усунення подальших проблем містянину нічого не залишалось як погасити всю суму заборгованих аліментних коштів», - розповіла очільниця обласної юстиції Ірина Свистун.
Нагадаємо, що за несплату понад 1 рік до аліментників застосовується штраф у розмірі 20% від суми боргу, понад 2 роки – 30%, а у випадку, коли батьки фінансово не підтримують молоде покоління більше ніж 3 роки, розмір заборгованості збільшується на 50%. До речі, головною особливістю цих санкцій є те, що вони у повному обсязі перераховуються на користь дітей.