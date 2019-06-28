Апокалипсис и мы (Манифест) Нижеизложенное базируется на концепции «Мегавселенная», с которой вы можете ознакомиться на одноименном сайте и других источниках

Повторюсь:

Мы с вами и все нас окружающее является образами «привязанными» к таким «тримерным точкам» в толще эфирной «кинопленки». Где каждое «действо» «разбито» (отснято) покадрово, как в мультике. В центре каждого кадра (фокусе) находятся Солнце, свет которого отражаясь от образов и пределов кадра, консолидирует видимое нами изображение.

Всякое имеющееся в кадре изображение (образ) как в компьютерной игре, имеет свое буквенно-числовое (как иврит) и иероглифическое отображение в инфополе. И как в этой компьютерной игре взаимодействуют с окружающим согласно своей логике и математике. Сложные объекты функционируют иероглифически.

Время же в этой схеме есть скорость смены кадров. Сейчас оно ускоряется ввиду того, что в наших «кадрах» «отсняты» объекты (самолеты и т.п.), которые, чтобы быть различимы (а не размазаны по кадру как при длительной экспозиции) должны вместе с нами «пропечатываться» чаще. И хотя «сценарий» нашего «кино» остается не изменен и все времена, врем и периоды должны быть «проиграны», как глаголили пророки. Это как в театральной постановке: одни сцены и акты можно проиграть быстрее, другие затянуть, в зависимости от воли режиссера. Так и «наше время» (последнее) по свидетельству живущих и даже ученых(!), ускоряется (уже на треть).

По свидетельству старцев, в последнее время день будет за месяц, а месяц за год. То есть 7 лет (самых ужасных) Господь может и будет сокращать, чтобы мы устояли. Сокращать не в календарном отображении, а в скорости «прокручивания «киноленты». Ибо все, что сказано в Книге-Книг должно сбываться до последней «черты».

Поэтому:

ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ и прежде всего православным христианам максимально оказывать противление приходу антихриста и его адептам – «мировому правительству». Тем самым «затягивая» время перед его приходом и соответственно сокращая «отрезок киноленты», связанный с его «восцарением».

1. Противление нанесению меток (лазерных) при «фотографировании» на документы, паспорта, а так же, увы, уже и в банкоматах, и даже в некоторых храмах, где уже расположены «видеокамеры» (в частности в храме МП в Подмосковье).

Противится можно:

1) Нанесением на чело перед выходом из дома животворящего креста, заранее приоьретенным благодатным миром, женщинам возможно использовать даже «блестки», которые будут искажать и отражать лазерный луч, платки. Мужчинам возможно, я думаю, ношение обручей для волос (желательно с иконкой) или повязок, или бандан(?!!!).

Цари земные не зря на людях носили венцы!

2) Максимально противится введению «электронных денег». Порядка, как мы видим, это не приносит. Но концентрирует «власть» у тех, кто их «эмитирует». Вы уже, в один момент можете остаться без накоплений. (И некому будет тогда даже пожаловаться).

3) Никакого малодушия, никакой чипизации, даже под угрозой смерти. Смерть – временное явление, а АДСКИЕ МУКИ – постоянное. Ведь даже в парадигме «мате-риалистов» энергия и материя никуда не деваются, а переходят… и т.д.

Тем более, что по нашим неотступным молитвам и противлению Господь может «ужать» этот антихристов отрезок до наших «малодушных» возможностей, все это пережить.

4) Запасайтесь медом – он хранится «вечно», рисом, белым сухим вином (не магазинным), сухим обезжиренным молоком. Ну, и простой утварью: лопатами, вилами, граблями, печками. Во дворе должна расти верба (под ней всегда будет влага).

И молитесь – дабы Господь максимально сократил те дни. В этом наше спасение. А так же помните, что большое число, так называемой «церковной иерархии» (олигархии) отойдет и уже отошло от Истинной Веры, а следовать за ними – ПОГИБЕЛЬ.