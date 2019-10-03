Мешканець Сумщини «відкупився» від обмежень прав заощадженнями на банківському рахунку

Житель Шосткинського району щомісячно ігнорував виконання рішення суду, оскільки не сплачував аліменти на утримання дитини. Подібна байдужість стала приводом для застосування фахівцями юстиції Сумщини обмежень щодо батька у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю. Крім того, правники арештували банківські рахунки та майно боржника.

Відсутність у чоловіка стабільно оплачуваної роботи змусила його пожертвувати збереженнями, які знаходились на рахунку у банку. «Скарбничка» громадянина допомогла не тільки погасити у повному обсязі заборгованість, що склала 24 тисячі гривень, а й позбутися законодавчих утисків.