Протидія домашньому насильству: рекомендації Мін'юсту

З метою підвищення правової обізнаності громадян щодо протидії домашньому насильству, фахівці юстиції Сумщини, реалізуючи кампанію Мін’юсту «Стоп насильство» в межах проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», інформують:
ЩО ТАКЕ ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС СТОСОВНО КРИВДНИКА
Спеціальний захід протидії домашньому насильству, що вживається уповноваженими підрозділами органів Нацполіції, як реагування на факт домашнього насильства та спрямований на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства.
ПІДСТАВА
Ініціатива поліції або заява постраждалої особи.
ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ КРИВДНИКА
Термін дії припису – до 10 діб.