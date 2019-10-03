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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 09:33125

Протидія домашньому насильству: рекомендації Мін'юсту

Поступово українське суспільство долає створені роками міфи нібито домашні лайки та бійки – це сімейні справи, які не стосуються інших. Наразі держава активно опікується питанням протидії домашньому насильству та сприяє вирішенню цього ганебного явища не тільки на законодавчому рівні, а й залучаючи громадськість.

З метою підвищення правової обізнаності громадян щодо протидії домашньому насильству, фахівці юстиції Сумщини, реалізуючи кампанію Мін’юсту «Стоп насильство» в межах проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», інформують:

ЩО ТАКЕ ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС СТОСОВНО КРИВДНИКА

Спеціальний захід протидії домашньому насильству, що вживається уповноваженими підрозділами органів Нацполіції, як реагування на факт домашнього насильства та спрямований на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства.

ПІДСТАВА

Ініціатива поліції або заява постраждалої особи.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ КРИВДНИКА

  • - зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;
  • - заборону на вхід та перебування у місці проживання (перебування) постраждалої особи;
  • - заборону в будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою.

Термін дії припису – до 10 діб.

Право
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