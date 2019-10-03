Як правники нагадували батькам про дітей

Накопичений борг по виплаті аліментів змусив тростянчанина швидко на нього відреагувати, погасивши у повному обсязі. Проте варто зазначити, що подібна обачливість не з’явилась би у чоловіка без допомоги фахівців юстиції Сумщини. Правники помітили, що батько починає ігнорувати рішення суду, яке зобов’язало його сплачувати кошти на утримання дитини. Під час профілактичної бесіди з юристами неплатнику було повідомлено про появу 5-тисячного боргу. Крім того, його попередили про застосування обмежувальних заходів у майбутньому, зокрема про заборону виїзду за кордон. Правильно проаналізована ситуація зберегла чоловіка від законодавчих санкцій, а також не змусила його скасовувати вже заплановану подорож за межі країни.

Житель Білопільського району після бесіди з юристами також одразу згадав, що давно не перераховував своїй доньці аліменти. Ознайомившись із законодавчими важелями впливу, що чекають на кожного неплатника аліментів, який понад 3 місяці уникав виконання батьківського обов’язку, чоловік впевнено вирішив, що на практиці не бажає відчувати дію примусових заходів. Так, сплачений борг у розмірі 5 тисяч гривень зберіг права чоловіка від обмеження, а майно та банківські рахунки від арешту.

До речі, цьогоріч батьки-аліментники сплатили понад 125 мільйонів гривень на користь молодого покоління.