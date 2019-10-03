Майже пів тисячі сумчан щомісячно звертаються до центру виконання рішень До сучасного офісу європейського зразка «Центр виконання рішень», відкритого у місті Суми наприкінці січня 2019 року, у середньому кожного місяця звертаються понад 450 громадян.

«Добре, що сьогодні для мешканців Сумщини створюється унікальна можливість, спрямована на отримання якісних та комфортних послуг у сфері виконавчого провадження. На шляху позитивних змін, вже є певні результати, які свідчать про успішність роботи центру – з моменту відкриття офісу в Сумах в умовах абсолютної відкритості та зручності було прийнято понад 3670 громадян та надано 8200 послуг», - зауважила очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Нагадаємо, що Центр виконання рішень забезпечує:

прийняття документів про примусове виконання рішень та інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності;

надання відомостей сторонам щодо виконавчих впроваджень у межах усієї території України;

ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого впровадження;

надання допомоги в оформленні документів;

надання інформаційної допомоги та консультацій;

електронні сервіси (онлайн-оплата боржником заборгованості, електронна комунікація, QR-код тощо);

зручність, комфортність, прозорість за принципом «єдиного вікна», якісні та належні умови прийому громадян.

Офіс працює за адресою: місто Суми, вулиця Петропавлівська, 75. Послуги доступні для всіх жителів Сумської області. Консультація за телефоном (0542) 655-545.