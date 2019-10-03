Погашена заборгованість – це гарний старт для приємної подорожі

Мати тривалий час виховувала та створювала належні умови для повноцінного розвитку неповнолітнього Микити. Залишившись після розлучення без підтримки колишнього чоловіка, мешканка міста Суми не розгубилась та продовжувала виконувати свій батьківський обов’язок.

А батько дитини подібною відповідальністю похизуватися не міг. Замість прийняття активної участі у житті сина, чоловік протягом 3 років постійно ігнорував рішення суду по сплаті аліментів, через що накопичив значну заборгованість. Повертати несплачені кошти сумчанину довелось після знайомства з обмеженнями, які застосували до нього фахівці юстиції Сумщини. Санкції закону #ЧужихДітейНеБуває поширились на права чоловіка, зокрема неплатника обмежили у праві виїзду за кордон, а також правники наклали арешт на його майно та банківські рахунки.

Боржника спочатку не турбував такий розвиток подій, але пізніше він згадав про заплановану подорож за кордон. Мандрівка змусила батька схаменутися та повернути понад 41 тисячу гривень вчасно несплачених аліментів. Віддавши борг сину, чоловік зміг вільно користуватися поновленими свободами.