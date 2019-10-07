Мешканку Сумщини притягнули до суспільно корисних робіт за борги Суспільно корисні роботи – один із видів покарання для злісних неплатників аліментів. Даний важіль впливу, передбачений ініційований Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває, нерідко стає для боржників своєрідним стимулом для знищення заборгованості, а інколи – чи не єдиним шансом для розрахунку з чадами.

Мешканка Кролевецького району впродовж тривалого часу економічно ігнорувала свою доньку Єву та накопичила заборгованість в розмірі 35 тисяч гривень. Аби напоумити жінку та спрямувати її погляд в бік дівчинки, фахівці юстиції Сумщини обмежили неплатницю в низці прав, а також наклали штраф у розмірі 20% від всієї суми боргу. Проте схаменулася кролевчанка після того, як державні виконавці направили до місцевого суду протокол про адміністративне правопорушення. Так жінці було призначено 120 годин суспільно корисних робіт.

Мати відпрацювала покарання та сплатила частину боргу. Наразі правники продовжують вживати заходи щодо стягнення повної суми заборгованості з громадянки.

Разом з тим, з початку 2019 року на Сумщині вже стягнуто понад 126 мільйонів гривень з батьків-аліментників, зокрема на Кролевеччині – майже 4 мільйони гривень.