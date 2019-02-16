Ні капітуляції! 6 жовтня в багатьох містах України, у тому числі і в Сумах, пройшли масові виступи громадян проти зовнішньої політики президента Зеленського.

6 жовтня в багатьох містах України пройшли масові виступи громадян проти політики нового президента щодо досягнення миру на Донбасі. Цей спротив громадян викликало повідомлення, що Україна підписала так звану «формулу Штайнмайєра».

З цього приводу відбувся брифінг президента Зеленського, який стверджував, що нічого страшного в цьому нема. Мовляв, ми зробили це, щоб заманити на переговори Путіна.

По-перше, змісту пресловутої «формули» не оприлюднено. По-друге, сама «формула», за висновками політологів, є формулою Путіна, а не німецького політика, який колись там щось з цього приводу сказав.

Мабуть, на переговорах Зеленський сподівається переграти Путіна. Свята простота! Який дипломат з недавнього коміка, ми побачили після оприлюднення його телефонних розмов з президентом США Трампом. Тепер Трамп дивиться на очільника нашої держави з неприхованою досадою: звалився ти на мою голову! А Меркаль і Макрон навряд чи вибачать Зеленському його зневажливе ставлення до них.

Сьогодні громадян України найбільш обурює перший крок до припинення війни, який пропонується за «формулою Штанмайєра», а саме – відведення російських найманців і військ України від лінії зіткнення. Нібито такий крок передбачається Мінськими домовленостями. Насправді в тих домовленостях говориться про відведення важкої воєнної техніки, а не військ. Обурені військові, ветерани війни, волонтери, громадяни, яким болить доля України. Стільки зусиль, здоров’я, життів, нарешті сотень мільйонів гривень покладено на облаштування лінії оборони – укріплень, бліндажів, окопів, всієї інфраструктури. І все це зруйнувати, щоб не дісталось ворогові, і проти зими відійти у чисте поле.

На своїй землі українців примушують відступати. Під час війни з німецьким загарбником було гасло: «Ні кроку назад!». Це гасло і зараз на часі. Тільки тепер загарбник – Росія.

Де гарантія, що Росія виконає підписані нею домовленості і не посуне свої орди на звільнену територію? Ми свідки того, що з гаранта недоторканості українських кордонів Росія перетворилась у загарбника України. Ми бачили, що не шахтарі чи трактористи, а регулярні російські війська на нашій території під Дебальцепо оточили наші війська і попри домовленості, що вони дають нашим військам "коридор" для відступу, саме в цьому "коридорі" почали звіряче їх знищення. Бандою Путіна там було вбито і скалічили кілька сотень наших бійців. Росія не виконала ні одне домовлення про перемир'я на Донбасі. А воєнний неофіт Зеленський у щось ще вірить.

Сьогодні на Майдані Незалежності на Народному віче за участю близько десяти тисяч громадян України було створено об’єднання «Рух опору капітуляції» (РОК). Аналогічні зібрання відбулися в багатьох великих містах України у тому числі і в Сумах.

У Києві народ скандував: «Зеля, геть!». Піднімали плакат: «Слуга народу, ми прийшли. Вийди до народу!».

Чи не початок це нового Майдану? Зеленському є над чим задуматись.