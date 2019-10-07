АМУ закликає зберегти місцевий акциз з пального!

4 жовтня у Верховній Раді України група народних депутатів на чолі з Зіновієм Андрійовичем зареєструвала розроблений Асоціацією міст України проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів у 2020 році)» (№2231).
Цей законопроєкт передбачає, що частина акцизного податку з виробленого в Україні пального та частина акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального буде зараховуватися до місцевих бюджетів у 2020 році.
Нагадуємо, що попередній склад Уряду вніс зміни до Бюджетного кодексу України, яким відмінив надходження акцизу з пального у бюджети громад починаючи з 2020 року (п.431 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України).
В рамках бюджетної децентралізації кілька років тому акциз з пального почали зараховувати у бюджети громад. Місцевий акциз з пального – це не тільки інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального (яка до його запровадження складала 30%), а й джерело доходів громад для реалізації соціальних проектів – будівництва нових шкіл та дитячих садочків, ремонт доріг, мостів, облаштування вулиць тощо. Цей ресурс дуже важливий для місцевого самоврядування, оскільки окремим громадам саме акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети.
АМУ застерігає, що якщо цей законопроєкт не буде ухвалено, з 2020 року громади щорічно будуть втрачати від 7,7 млрд грн на рік, що значно їх послабить, і в першу чергу, постраждають малі міста та ОТГ. Втрата спроможності для громад означає повний відкат реформи з децентралізації!
Асоціація міст України закликає органи місцевого самоврядування звертатися до народних і місцевих депутатів, а також до Міністерства фінансів України щодо підтримки законопроєкту №2231, який спрямований на збереження зарахування надходжень акцизу з пального у місцеві бюджети! АМУ просить максимально поширювати інформацію про важливість цього законопроєкту!
Асоціація міст України розраховує на підтримку парламентарів щодо ухвалення проєкту Закону України №2231.
За матеріалами сайту Асоціації міст України
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