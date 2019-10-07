Борги привели мешканця Тростянеччини до суду 120 годин суспільно корисних робіт загрожували жителю Тростянецького району. Приводом для притягнення до даної адміністративної відповідальності став борг у розмірі 9 тисяч гривень.

Пів року чоловік не сплачував аліменти на утримання дитини, оскільки сподівався, що за подібні «дрібниці» йому відповідати не доведеться. Проте батька все ж таки змусили схаменутися, застосувавши до нього важелі впливу, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває. Фахівці юстиції Сумщини намагались пробудити у тростянчанина почуття відповідальності різними способами.

Профілактичні бесіди, обмеження прав, арешт банківських рахунків, майна та на кінець протокол про адміністративне правопорушення стали для чоловіка головним джерелом труднощів. У день розгляду справи про застосування покарання у вигляді суспільно корисних робіт неплатник вирішив загасити вогнище ворожнечі та сплатив борг у повному обсязі. Врятувавшись від покарання, батько зрозумів, що вчасна сплата аліментів краще, ніж години проведені за підмітанням вулиць та фарбуванням парканів.