Чоловік не зміг продати автомобіль через аліментний борг Через аліментний борг мешканець Сумщини не зміг продати транспортний засіб, адже спрацювали важелі впливу, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває.

«Житель Путивльського району Андрій тривалий час нехтував своїми батьківськими обов’язками, що призвело до накопичення боргу у розмірі понад 48 тисяч гривень. Аби відновити економічні права дитини фахівці юстиції застосували ряд дієвих примусових заходів. Окрім арешту майна (а саме транспортного засобу), державні виконавці наклали штраф за несплату аліментних коштів у розмірі майже 4 тисячі гривень, а також нарахували 2 тисячі гривень виконавчого збору. Проте варто зазначити, що в цій життєвій історії спрацював саме Єдиний реєстр боржників https://erb.minjust.gov.ua/, який унеможливлює укладання будь-якої угоди з відчуження майна, адже перед здійсненням правочину нотаріуси чи інші державні реєстратори зобов’язані спочатку перевірити інформацію про відвідувачів в реєстрі», - розповіла керівниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Вона додала, що, маючи намір продати свій автомобіль, чоловіку нічого не залишалось як погасити борг у повному обсязі, а це майже 55 тисяч гривень.