«Територія впевненості» - неформальний та пізнавальний захід від фахівців юстиції Сумщини

Цього разу з метою реалізації правопросвітницької кампанії #СтопБулінг, запровадженої в рамках загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», правники завітали до загальноосвітньої школи № 21. Під час заходу спеціалісти в інтерактивній формі ознайомили учнів з поняттям булінгу, вчили відрізняти ганебне явище від звичайних конфліктів, а головне – виводили алгоритм протидії цькуванню.
«Варто зазначити, що метою «Території впевненості» є не тільки підвищення правової обізнаності школярів, а й налагодження дружніх стосунків у колективі. За допомогою рухливих ігор фахівці юстиції Сумщини вчать малечу розпізнавати настрій однолітків та контролювати власні емоції», - розповіла керівниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.
Отриманні знання та навички допомогли учням сформувати поняття, що #БулитиНеКруто!