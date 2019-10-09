«Територія впевненості» - неформальний та пізнавальний захід від фахівців юстиції Сумщини Неформальний та пізнавальний захід від фахівців юстиції Сумщини «Територія впевненості», який успішно зарекомендував себе під час Всеукраїнського тижня протидії булінгу, продовжує отримувати запрошення від сумських шкіл.

Цього разу з метою реалізації правопросвітницької кампанії #СтопБулінг, запровадженої в рамках загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», правники завітали до загальноосвітньої школи № 21. Під час заходу спеціалісти в інтерактивній формі ознайомили учнів з поняттям булінгу, вчили відрізняти ганебне явище від звичайних конфліктів, а головне – виводили алгоритм протидії цькуванню.

«Варто зазначити, що метою «Території впевненості» є не тільки підвищення правової обізнаності школярів, а й налагодження дружніх стосунків у колективі. За допомогою рухливих ігор фахівці юстиції Сумщини вчать малечу розпізнавати настрій однолітків та контролювати власні емоції», - розповіла керівниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Отриманні знання та навички допомогли учням сформувати поняття, що #БулитиНеКруто!