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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
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На Сумщині майже 15 тисяч дітей роками не отримували від батьків економічної підтримки

З початку 2019 року завдяки ініційованому Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває близько 15 тисяч маленьких сумчан, яких батьки роками залишали без економічної підтримки, отримали 130 мільйонів гривень аліментів. Такий показник демонструє ефективність важелів впливу чинного законодавства, а найголовніше – молоде покоління отримає заборговані їм гроші.

Наприклад, на Краснопільщині маленький Денис отримав від батька аліментний борг у розмірі 10 тисяч гривень, після того як державні виконавці обмежили чоловіка у низці прав. Зокрема містянин не зміг виїхати за кордон у справах, що й стало рішучою мотивацію у погашенні заборгованості.

Мешканець Охтирщини понад 3 роки байдуже ставився до власних дітей, що призвело до утворення перед малечею боргу в розмірі понад 60 тисяч гривень. Зухвала поведінка містянина розбилася через примусові заходи, які фахівці юстиції застосували стосовно нього. Отримавши ще й штраф у розмірі 50% від загальної суми заборгованих аліментів, а також обмеження у свободах, чоловік поквапився скоріш розрахуватися з чадами.

А на Буринщині пробудити відповідальність у місцевого жителя стало під силу арештованому земельному паю. Так завдяки отриманим від цього виду доходу коштам правники перерахували маленькому громадянину майже 9 тисяч гривень заборгованості по аліментах.

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