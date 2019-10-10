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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 10:45135

Двох самовпевнених жителів Сумщини було покарано за зухвале ставлення до батьківства

Розлучення часто дає поштовх, що знижує рівень відповідальності у батьків перед дитиною. Так починають виникати штучні перепони, які стають на заваді своєчасної виплати аліментів та, як наслідок, сприяють зростанню заборгованості.

Мешканець Лебединського району ледве не позбавив себе поїздки за кордон. Розлучення викликало у чоловіка марні сподівання на те, що, завершивши стосунки з дружиною, йому не доведеться витрачатися на дитину. Проте ні борг у 19 тисяч гривень, ні порушені економічні права двох доньок без справедливого покарання не залишились. Фахівці юстиції Сумщини застосували до батька важелі впливу, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває. Зокрема обмежили громадянина у праві перетину меж держави. Врешті-решт чоловік все ж таки вирушив у подорож, оскільки переконався, що краще сплатити борг у повному обсязі, ніж вести марну боротьбу з правовими санкціями.

Інший житель Лебединщини також став стороною виконавчого провадження з наявним боргом перед неповнолітнім сином у розмірі понад 18 тисяч гривень. Добровільно сплачувати затримані аліменти містянин не бажав, тому юристи використали заходи примусу, які дозволили переконати його в неправильному ставленні до дитини та її потреб. В результаті примусових заходів чоловік був змушений погасити заборгованість у повному обсязі та налагодити добрі стосунки з родиною, оскільки лише одним ігноруванням встановлених обмежень неплатник їх не позбувся б.

До речі, діти на Лебединщині з початку 2019 року отримали понад 5 мільйонів гривень аліментів.

 
 
 
 
 
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