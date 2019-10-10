Двох самовпевнених жителів Сумщини було покарано за зухвале ставлення до батьківства

Мешканець Лебединського району ледве не позбавив себе поїздки за кордон. Розлучення викликало у чоловіка марні сподівання на те, що, завершивши стосунки з дружиною, йому не доведеться витрачатися на дитину. Проте ні борг у 19 тисяч гривень, ні порушені економічні права двох доньок без справедливого покарання не залишились. Фахівці юстиції Сумщини застосували до батька важелі впливу, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває. Зокрема обмежили громадянина у праві перетину меж держави. Врешті-решт чоловік все ж таки вирушив у подорож, оскільки переконався, що краще сплатити борг у повному обсязі, ніж вести марну боротьбу з правовими санкціями.

Інший житель Лебединщини також став стороною виконавчого провадження з наявним боргом перед неповнолітнім сином у розмірі понад 18 тисяч гривень. Добровільно сплачувати затримані аліменти містянин не бажав, тому юристи використали заходи примусу, які дозволили переконати його в неправильному ставленні до дитини та її потреб. В результаті примусових заходів чоловік був змушений погасити заборгованість у повному обсязі та налагодити добрі стосунки з родиною, оскільки лише одним ігноруванням встановлених обмежень неплатник їх не позбувся б.

До речі, діти на Лебединщині з початку 2019 року отримали понад 5 мільйонів гривень аліментів.