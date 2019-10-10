Роботу краще обирати за власним бажанням, а не за рішенням суду

Небажання працювати подарувало чоловікові купу вільного часу, яку він повністю приділяв веденню антисоціального способу життя. Наслідком такої життєвої позиції стало накладене вето на сплату аліментів. Довіра до батька поступово згасала, а борг накопичувався, подібний розвиток подій не залишив осторонь фахівців юстиції Сумщини.
Правники відкрили виконавче провадження та ознайомили неплатника із санкціями закону #ЧужихДітейНеБуває. Кролевчанина було обмежено у правах, а на його кошти та майно накладено арешт. Тривала несплата аліментів дозволила юристам скласти протокол про адміністративне правопорушення, пізніше його було позитивно розглянуто у суді. Відпрацьовані чоловіком години зменшили заборгованість перед родиною на більш ніж 2 тисячі гривень. Наступні заходи примусу зведуть борг на нівець.
Варто зазначити, що з початку 2019 року на Кролевеччині діти отримали 3,7 мільйона гривень аліментних коштів.