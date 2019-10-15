Маєш борги по аліментах – допомоги від держави не очікуй Мешканцям Сумської області, які мають заборгованість по сплаті аліментів понад 3 місяці, житлова субсидія не призначатиметься.

Дані вимоги передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2019 року № 807.

Згідно з нормами Постанови, житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

«Разом з тим, батькам варто пам’ятати, що заборгованість по аліментах можна відпрацювати на суспільно корисних роботах. До речі, в Сумській області від виконання боржниками примусових робіт на користь дітей надійшло понад 300 тисяч гривень. Така трудова форма погашення аліментних боргів має три важливих фактори: для громадян – сплату боргів та отримання субсидії, для дітей – належна фінансова підтримка, а суспільство отримає допомогу у сфері благоустрою населеного пункту», – зазначає очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

На даний момент у Єдиному реєстрі боржників перебуває майже 3,5 тисячі жителів Сумщини. Між тим, завдяки дієвим важелям впливу ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває, з початку 2019 року в області на користь підростаючого покоління стягнуто 130 мільйонів гривень аліментів.