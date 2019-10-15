Що потрібно знати про договір довічного утримання (догляду)?

Що таке договір довічного утримання?
Договір довічного утримання (догляду) – домовленість двох сторін, за якою одна сторона (відчужувач) передає у власність другій стороні (набувачеві) житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
Договір довічного утримання вважається укладеним з моменту передання майна.
Хто є сторонами у даному договорі?
Сторонами договору є відчужувач та набувач. Відчужувачем може бути фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я. Набувачем може бути фізична (кілька фізичних осіб) або юридична особа.
Яка форма укладення договору довічного утримання?
Для договору довічного утримання (догляду) передбачена обов’язкова письмова форма та нотаріальне посвідчення. Недотримання цієї вимоги тягне за собою визнання договору недійсним.
У свою чергу, нотаріус, завіряючи договір, повинен перевірити документи, необхідні для відчуження майна. Якщо предметом договору є нерухомість, то такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації.
Які обов’язки покладаються на сторони за договором довічного утримання (догляду)?
Виконання договору полягає у надання всіх видів матеріального забезпечення у натурі відповідно до змісту договору. При укладанні договору довічного утримання сторони повинні визначити всі види матеріального забезпечення, обсяг, способи та форми догляду, їх періодичність, якість та зміст, наприклад:
У разі смерті відчужувача набувач зобов’язаний поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання. Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем.
За договором довічного утримання можливий перехід обов’язків набувача у разі його смерті до спадкоємців, яким надходить відчужуване за договором майно. Якщо спадкоємці відмовляються від майна, воно повертається відчужувачу, а договір вважається припиненим.
Якщо договір довічного утримання укладений щодо майна, що є у спільній сумісній власності?
Майно, що належить кільком фізичним особам чи подружжю (або одному з подружжя) на праві спільної сумісної власності, може бути відчужене на підставі договору довічного утримання.
Співвласники майна, а також подружжя за договором довічного утримання повинні передати набувачеві майно, останній, у свою чергу, повинен надати відчужувачам (кожному окремо) належне утримання.
У разі смерті одного із відчужувачів, оскільки виконання було призначене безпосередньо особисто для відчужувача, договір припиняється. Набувач у свою чергу продовжує утримувати іншого співвласника, який залишився.
Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) може бути укладений після визначення частки цього співвласника у спільному майні або визначення між співвласниками порядку користування цим майном.
Яким чином вносяться зміни до договору?
Сторони в договорі можуть передбачати заміну майна, яке було передане набувачеві. Тобто набувач та відчужувач за певних обставин, які виникли у процесі дії договору довічного утримання, можуть домовитися про заміну речі на іншу. У цьому разі обсяг обов’язків набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.
Коли припиняється дія договору?
Смерть відчужувача майна є однією з умов припинення договору довічного утримання.
Договір довічного утримання може бути розірваний лише на підставі рішення суду:
Однак, варто пам’ятати:
Яка відмінність між договором довічного утримання, договором дарування та заповітом?
|
Документ
|
Суть
|
Право власності на майно після підписання
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Внесення змін
|
Розірвання договору
|
Умова про надання підтримки
|
Договір довічного утримання
|
Відчужувач передає у власність набувачеві житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
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В процесі дії договору довічного утримання сторони можуть домовитися про заміну майна на інше і у зв’язку з цим на зміну обов’язків набувача майна.
|
Договір може бути розірваний за рішенням суду
|
Набувач майна зобов’язаний забезпечувати відчужувача довічним утриманням
|
Договір дарування
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Дарувальник передає або зобов’язується передати в майбутньому обдарованому безоплатно майно (дарунок) у власність
|
Право власності на майно переходить обдарованому, який має право:
|
Внесення змін до договору законодавством не передбачено
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Договір дарування може бути розірваний дарувальником:
|
За домовленістю сторін, але без права вимоги такої підтримки від іншої сторони
|
Заповіт
|
Особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті
|
Право власності на майно залишається у спадкодавця. Спадкоєцям таке право перейде лише після смерті спадкодавця.
|
Зміни можуть вноситися в будь-який час
|
В будь-який час заповіт може бути скасований, або складений новий заповіт, що автоматично скасовує попередній
|
За домовленістю сторін, але без права вимоги такої підтримки від іншої особи
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