67 тисяч гривень боргу стали причиною відмови у перетині кордону При перетині державного кордону мешканець Шосткинського району отримав відмову через 67-тисячний борг по аліментах. Дане тимчасове обмеження неплатників є одним із дієвих важелів впливу закону #ЧужихДітейНеБуває, який передбачає посилення відповідальності за недбале ставлення до підростаючого покоління.

«Шосткинець тривалий час ігнорував свого 13-річного сина Сашка, внаслідок чого утворився борг у розмірі 56 тисяч гривень. Байдужа поведінка чоловіка призвела не тільки до накладення фахівцями юстиції 11-тисячного штрафу, а й до обмеження його у низці свобод, зокрема у праві виїзду за межі України. Варто зазначити, що саме цей примусовий захід став вирішальним на шляху погашення заборгованості – громадянину відмовили у перетині кордону, коли той у справах прямував до сусідньої країни. Аби не скасовувати заплановану поїздку, батькові нічного не залишалось як погасити борг у повному обсязі, а це 67 тисяч гривень», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

До речі, цьогоріч аліментники Сумщини сплати своїм чадам понад 135 мільйонів гривень, з них на Шосткинщині – 8,6 мільйона гривень.