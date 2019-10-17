32 тисячі гривень врятували безвідповідального сумчанина від виконання небажаних робіт Закон #ЧужихДітейНеБуває упевнив тисячі боржників у тому, що перерахування щомісячних коштів на утримання дитини повинно здійснюватися без нагадувань та затримок. Кожна невчасно сплачена гривня може стати початком боргу та приводом для застосування санкцій, передбачених ініціативою Мін’юсту.

Сумчанин Руслан завдяки власному досвіду переконався у дієвості законодавчих важелів впливу, оскільки, як батько, не приймав участь у житті родини. Двоє дітей, яких чоловік позбавив грошової підтримки, знаходились на повному утриманні матері та очікували на повернення боргу у розмірі 32 тисяч гривень.

Через таке положення справ фахівці юстиції Сумщини позбавили чоловіка можливості вільно розпоряджатися своїми правами, банківськими рахунками та майном. Довгі роздуми батька над застосованим покаранням призвели до скасування подорожі за кордон та складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Розгляд у залі суду справи про притягнення сумчанина до відповідальності згідно із санкцією норми права, викликав у неплатника бажання погасити заборгованість у повному обсязі. Так отримані дочкою та сином очікувані кошти від батька врятували його від виконання небажаних робіт.