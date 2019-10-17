Через накопичений борг з молотка було продано автомобіль мешканця Сумщини «СЕТАМ» – майданчик, де проходять торги арештованим майном боржників. Електронна платформа створена Міністерством юстиції України сприяє погашенню заборгованості, яка виникла у громадян внаслідок невчасно виконаного зобов’язання.

Мешканець Білопільського району не надав суттєвого значення вироку суду про обов’язкову сплату аліментів на утримання дитини. Донька Катерина потребувала коштів від батька, але він забезпечувати необхідні умови для розвитку чада не збирався. За подібну безвідповідальність фахівці юстиції Сумщини наклали арешт на майно та банківські рахунки неплатника.

Так, арештований автомобіль білопільчанина став лотом на інтернет-аукціоні «СЕТАМ». Реалізоване майно сприяло частковому зменшенню боргу на 20 тисяч гривень. Проте, варто зазначити, що санкції закону #ЧужихДітейНеБуває, зокрема обмеження прав громадянина, не втратять свою дію та забезпечать у майбутньому погашення заборгованості у повному обсязі.