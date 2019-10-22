Вирок суду змусив матір розпочати трудові будні з мітлою в руках Для батьків метою всього життя є дитина, зокрема її розвиток, добробут та щастя. Проте існують випадки, коли малеча не отримує належної уваги.

Неповнолітня Оксана росла без тата, а мати за небажання займатися її вихованням, була позбавлена батьківських прав. Опікун виконував роль двох найрідніших для дитини людей, в той час коли мешканка Тростянця задовольняла лише власні потреби та поступово накопичувала борг по виплаті аліментів. Зростаючий рівень заборгованості привернув увагу фахівців юстиції Сумщини, які відреагували накладенням санкцій за злісне ухилення від виконання обов’язку по утриманню дитини.

Правниками не лише застосували до неплатниці обмеження, передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває, а й склали протокол про адміністративне правопорушення, який згодом було позитивно розглянуто у суді. 240 годин суспільно корисних робіт принесли результат, як жінці, так і місту. Також це дозволило повернути частину боргу, зменшивши його на 5 тисяч гривень. Мати стала на стежку відповідального батьківства, проте це – лише початок. Обмеження прав, арештовані банківські рахунки й майно залишаться з жінкою до погашення заборгованості у повному обсязі.