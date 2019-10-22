Мешканцю Сумщини відмовили у переоформленні авто через борг На Сумщині чоловікові, який заборгував перед донькою понад 11 тисяч гривень аліментів, відмовили у переоформленні автотранспортного засобу.

Керувалися представники уповноважених органів Єдиним реєстром боржників https://erb.minjust.gov.ua/, після потрапляння до якого громадянину буде відмовлено не тільки у здійсненні будь-яких правочинів, а й у перетині державного кордону.

«Такий інструмент, як публічний реєстр з відомостями про боржників, куди потраплять й неплатники аліментів, є одним із дієвих методів впливу на сумлінність батьків, – розповідає очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун. – Наприклад, на Глухівщині місцевий житель, який накопичив перед донькою Єлизаветою понад 11 тисяч гривень аліментів, не зміг переоформити автомобіль, адже інформацію про неплатника державні виконавці внесли у Єдиний реєстр боржників. Варто зазначити, що після попадання до своєрідного антирейтингу здійснення будь-якої правочину неможливе, оскільки перед процедурою нотаріуси чи інші державні реєстратори перевіряють інформацію про громадянина у цьому реєстрі».

Керівник обласної юстиції додала, що єдиний вихід, який мав глухівчанин – сплатити дитині всю суму заборгованих аліментних коштів. Тільки після погашення боргу у повному обсязі чоловіку вдалося переоформити машину.