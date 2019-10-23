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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 13:23111

Мешканець Сумщини згадав про сина після того, як був обмежений у правах

Обмеження у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю – це важелі впливу на злісних неплатників аліментів, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває. Варто зазначити, що такі примусові заходи мають «підхід» до кожного боржника та вступають у повноваження, коли батьки не виконують свої обов’язки понад 6 місяців.

На Краснопільщині чоловік після розлучення впродовж тривалого часу ігнорував не тільки колишню дружину, а й їх спільного сина. У зв’язку з цим містянин накопичив борг у розмірі 12 тисяч гривень аліментів. Фахівці юстиції задля заохочення батька до відповідальності та погашення заборгованості внесли відомості про неплатника до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/, наклали арешт на все його майно та рахунки, а також винесли постанови про встановлення тимчасового обмеження у свободах.

Аби позбавитися небажаних «привілеїв», краснопільчанин все ж таки погасив всю суму боргу.

До речі, цьогоріч на Сумщині батьки-аліментники сплатили понад 135 мільйонів гривень, з них на Краснопільщині – 4,3 мільйона гривень.

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