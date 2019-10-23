Мешканець Сумщини згадав про сина після того, як був обмежений у правах

На Краснопільщині чоловік після розлучення впродовж тривалого часу ігнорував не тільки колишню дружину, а й їх спільного сина. У зв’язку з цим містянин накопичив борг у розмірі 12 тисяч гривень аліментів. Фахівці юстиції задля заохочення батька до відповідальності та погашення заборгованості внесли відомості про неплатника до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/, наклали арешт на все його майно та рахунки, а також винесли постанови про встановлення тимчасового обмеження у свободах.