135 тисяч аліментного боргу на Дніпровщині, а розрахунок – на Сумщині

Вже у Лебединському районі фахівці юстиції Сумщини нагадали боржнику, що він обмежений у праві перетину кордону, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю, а також перебуває у публічному Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/.
Окрім того, за тривалу несплату аліментів на містянина був накладений штраф, у зв’язку з чим борг батька сягнув 135 тисяч гривень.
Перспектива й надалі залишатися «сусідом» злісних неплатників, а також бути обмеженим у свободах і тільки примножувати заборгованість, змусила громадянина за лічені дні повністю розрахуватися з 10-літньою донькою.
За інформацією прес-служби Управління юстиції у Сумській області.