135 тисяч аліментного боргу на Дніпровщині, а розрахунок – на Сумщині На Дніпровщині батько Еліни тривалий час фінансово не підтримував доньку, що призвело до утворення боргу у розмірі 98 тисяч гривень аліментів. Через таку байдужість до чада, чоловіка оголосили в розшук. Знайшли державні виконавці громадянина у Сумській області, де на нього чекали важелі впливу, передбачені ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває.

Вже у Лебединському районі фахівці юстиції Сумщини нагадали боржнику, що він обмежений у праві перетину кордону, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю, а також перебуває у публічному Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/.

Окрім того, за тривалу несплату аліментів на містянина був накладений штраф, у зв’язку з чим борг батька сягнув 135 тисяч гривень.

Перспектива й надалі залишатися «сусідом» злісних неплатників, а також бути обмеженим у свободах і тільки примножувати заборгованість, змусила громадянина за лічені дні повністю розрахуватися з 10-літньою донькою.

За інформацією прес-служби Управління юстиції у Сумській області.