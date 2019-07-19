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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сегодня 17:12126

АМУ: Постанова Уряду може залишити міста без тепла

Асоціація Міст України просить Уряд скасувати постанову, яка несе загрозу припинення теплопостачання міст

Асоціація міст України звертається до Прем’єр-міністра України О. Гончарука з проханням скасувати постанову Уряду від 26.06.2019 №560, якою пропонується встановити граничні тарифи на:

    - послугу з постачання теплової енергії для населення 1400 грн (з ПДВ) за 1 Гкал (за наявності приладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) за 1 кв м (без приладів обліку).

    - послугу з гарячого водопостачання становитиме 83,66 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за умови підключення рушникосушильників, та 75,74 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за відсутності рушникосушильників.

При тому, що середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня 2019 року складав 1807 грн за 1 Гкал, запровадження меншого тарифу у відповідності до постанови №560 призведе до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року в сумі 7 млрд грн.

АМУ наголошує, що для абсолютної більшості міст такі видатки є непосильними, а впровадження таких змін призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню.

Цю інформацію також підтверджують в Сумській міській раді. За словами заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Журби, механізм встановлення граничних тарифів, що міститься в постанові Уряду від 26.06.2019 №560 порушує чинне законодавство України, в тому числі Закон України «Про ціни і ціноутворення» та Закон України «Про теплопостачання». А найбільше занепокоєння у міськраді викликає відсутність в постанові алгоритму відшкодування втрат, які понесуть органи місцевого самоврядування, внаслідок її дії.

Асоціація міст України наполегливо просить Прем’єр-міністра України О.Гончарука ініціювати скасування постанови Уряду від 26.06.2019 №560 як такої, що несе загрозу припинення діяльності підприємств комунальної теплоенергетики і, відповідно, надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води громадянам.

 

За матеріалами сайту Асоціації міст України

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