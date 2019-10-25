Мешканцю Сумщини не дали субсидію через борг по аліментах

Правники відреагували на прояв байдужості чоловіка до дитини винесеними постановами, що обмежували його права. Неплатник також втратив можливість вільно розпоряджатися своїм майном та банківськими рахунками, оскільки вони були арештовані. 9 тисяч гривень, які чоловік не сплатив своїй доньці, забронювали для нього місце в Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua, який позбавляє неплатників можливості оформити субсидію. Бажання отримати допомогу від держави не залишало батька, тому він змінив своє відношення до виховання дитини та сплатив борг у повному обсязі.
Так, зміни у законодавстві створюють для охочих порушити права інших важелі протидії, котрі характеризуються своїми індивідуальними підходами та здатні переконати кожного.