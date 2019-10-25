Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 09:24129

Мешканцю Сумщини не дали субсидію через борг по аліментах

Через нерегулярну виплату коштів на утримання дитини глухівчанин попав під дію ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває та стикнувся з перепонами, що були застосовані фахівцями юстиції Сумщини.

Правники відреагували на прояв байдужості чоловіка до дитини винесеними постановами, що обмежували його права. Неплатник також втратив можливість вільно розпоряджатися своїм майном та банківськими рахунками, оскільки вони були арештовані. 9 тисяч гривень, які чоловік не сплатив своїй доньці, забронювали для нього місце в Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua, який позбавляє неплатників можливості оформити субсидію. Бажання отримати допомогу від держави не залишало батька, тому він змінив своє відношення до виховання дитини та сплатив борг у повному обсязі.

Так, зміни у законодавстві створюють для охочих порушити права інших важелі протидії, котрі характеризуються своїми індивідуальними підходами та здатні переконати кожного.

Право
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.