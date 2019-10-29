Чому потрібні громадські радники? Фахівці юстиції Сумщини в рамках правопросвітницької кампанії «Громадські радники», яка реалізується в межах загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», інформують громадян щодо громадських радників та функцій, які на них покладені.

В Україні в обласних центрах та великий містах рівень доступу до професійних юристів досить високий, заклади освіти кожного року випускають нових спеціалістів, і майже кожне місто може похвалитись чисельними вивісками «адвокат». Проте водночас багато громад не мають вільного доступу до таких спеціалістів – віддалені гірські села, невеликі населенні пункти, «вимираючі» сільські райони, вразливі та закриті спільноти, малозабезпечені громадяни тощо. Ця нерівномірність розподілу змушує громадян шукати інші шляхи отримання правової допомог. У цьому питанні на порятунок приходять громадські радники – звичайні люди, які не мають юридичної освіти, проте пройшли спеціальне навчання з базових правових питань та отримали відповідні свідоцтва.

Громадські радники стоять найближче до людей – вони спілкуються зрозумілою мовою, розуміють труднощі та проблеми, активно задіяні в житті громад та виконують свої функції безкоштовно.