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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 08:27130

Чому потрібні громадські радники?

Фахівці юстиції Сумщини в рамках правопросвітницької кампанії «Громадські радники», яка реалізується в межах загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», інформують громадян щодо громадських радників та функцій, які на них покладені.

В Україні в обласних центрах та великий містах рівень доступу до професійних юристів досить високий, заклади освіти кожного року випускають нових спеціалістів, і майже кожне місто може похвалитись чисельними вивісками «адвокат». Проте водночас багато громад не мають вільного доступу до таких спеціалістів – віддалені гірські села, невеликі населенні пункти, «вимираючі» сільські райони, вразливі та закриті спільноти, малозабезпечені громадяни тощо. Ця нерівномірність розподілу змушує громадян шукати інші шляхи отримання правової допомог. У цьому питанні на порятунок приходять громадські радники – звичайні люди, які не мають юридичної освіти, проте пройшли спеціальне навчання з базових правових питань та отримали відповідні свідоцтва.

Громадські радники стоять найближче до людей – вони спілкуються зрозумілою мовою, розуміють труднощі та проблеми, активно задіяні в житті громад та виконують свої функції безкоштовно.

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