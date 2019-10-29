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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 11:28139

Багаторічне ігнорування потреб дитини коштувало сумчанину 64 тисячі гривень

Утримання неповнолітніх дітей – обов’язок, який батьки повинні виконувати незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі, чи ні. Статус подружжя не впливає на збільшення або зменшення обсягу потреб чада, які завжди мають бути вчасно задоволеними.

Родина на Сумщині внаслідок розлучення була позбавлена допомоги батька, який не навантажував себе виконанням обов’язків, пов’язаних з вихованням сина.  Сумчанин Роман сподівався, що його відсутність в сім’ї не помітять, але борг у розмірі понад 40 тисяч гривень привернув увагу правників.

Фахівці юстиції з метою відновлення економічних прав хлопчика відкрили виконавче провадження, в ході якого батьку довелося обирати між життям з обмеженими правами та поверненням несплачених дитячих коштів. Зосередившись на останньому, чоловік погасив всю суму заборгованості, а в додаток сплатив 20 тисяч гривень штрафу за тривалу несплату аліментів та 4 тисячі гривень виконавчого збору.

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