Багаторічне ігнорування потреб дитини коштувало сумчанину 64 тисячі гривень

Родина на Сумщині внаслідок розлучення була позбавлена допомоги батька, який не навантажував себе виконанням обов’язків, пов’язаних з вихованням сина. Сумчанин Роман сподівався, що його відсутність в сім’ї не помітять, але борг у розмірі понад 40 тисяч гривень привернув увагу правників.
Фахівці юстиції з метою відновлення економічних прав хлопчика відкрили виконавче провадження, в ході якого батьку довелося обирати між життям з обмеженими правами та поверненням несплачених дитячих коштів. Зосередившись на останньому, чоловік погасив всю суму заборгованості, а в додаток сплатив 20 тисяч гривень штрафу за тривалу несплату аліментів та 4 тисячі гривень виконавчого збору.