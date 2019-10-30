Як стати громадським радником?

Громадськими радниками можуть бути представники сервісних організацій, органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади, а також студенти юридичних факультетів, які навчаються в обласних центрах, але час від часу повертаються до своїх громад, де можуть надавати консультації. Окрім того, досить успішно функції громадських радників можуть брати на себе соціальні працівники та волонтери, адже вони мають навички комунікації з людьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також працівники бібліотек, шкільні вчителі правознавства та лідери громадської думки тощо. Власне, громадським радником може бути представник будь якої професії, якщо в нього є можливість навчатись та бажання реалізовувати себе в громаді.
Сьогодні стати громадським радником може кожен активний громадянин України, який відчуває бажання творити позитивні зміни у суспільстві, здатен вчитися та навчати, а також якісно спілкуватись з мешканцями своїх громад. Для цього необхідно подати свою кандидатуру під час проведення конкурсу та пройти відбір.
На даний момент програма навчання громадських радників включена до програм Української Школи Практичних Знань з питань доступу до правосуддя. Слідкуйте за оголошеннями про конкурс у Вашій громаді вже у 2020 році.
У разі виникнення питань звертайтеся на електронну адресу: gromadskiradnyky@gmail.com.