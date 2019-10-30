Як стати громадським радником? Громадські радники – це перша точка доступу до правосуддя для жителів сіл та невеликих міст.

Громадськими радниками можуть бути представники сервісних організацій, органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади, а також студенти юридичних факультетів, які навчаються в обласних центрах, але час від часу повертаються до своїх громад, де можуть надавати консультації. Окрім того, досить успішно функції громадських радників можуть брати на себе соціальні працівники та волонтери, адже вони мають навички комунікації з людьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також працівники бібліотек, шкільні вчителі правознавства та лідери громадської думки тощо. Власне, громадським радником може бути представник будь якої професії, якщо в нього є можливість навчатись та бажання реалізовувати себе в громаді.