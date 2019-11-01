На Сумщині матір-втікачку наздогнали суспільно корисні роботи З початку 2019 року на користь дітей Сумщини фахівці юстиції стягнули понад 140 мільйонів гривень аліментів. Здебільшого ці кошти надходили після обмеження боржників у правах, проте близько 300 тисяч гривень аліментів надійшли після відпрацювання батьками суспільно корисних робіт.

На Недригайлівщині місцева жителька не займалася вихованням сина, внаслідок чого її позбавили батьківських прав. Навіть після розлуки з чадом у матері не прокинулось почуття відповідальності – вона не тільки не бачилась з дитиною, а й ігнорувала рішення суду про обов’язок сплачувати аліменти. Окрім того, жінка постійно змінювала місце фактичного проживання, аби втекти від законних вимог виконавчої служби, що призвело до утворення заборгованості у розмірі понад 9 тисяч гривень.

Наздогнали громадянку 120 годин суспільно корисних робіт, адміністративний протокол щодо яких фахівці юстиції направили до місцевого суду. Так примусові робочі будні не тільки зменшили розмір аліментного боргу, а й наблизили матір до відповідального батьківства.