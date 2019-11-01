Зміни у сфері державної реєстрації – черговий крок на шляху викорінення рейдерства

Документ не тільки чітко визначає лімітовані повноваження державних реєстраторів, а й містить категоричні методи боротьби з рейдерством. Основні положення закону:
- Впроваджено додатковий захист нотаріально засвідчених документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація – такі документи викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.
- Акредитовані суб’єкти (комунальні підприємства та філії) позбавлені повноважень у сфері державної реєстрації. Усім державним реєстраторам, які входили до складу таких суб’єктів, анульовано доступ до реєстрів.
- Доступ реєстраторів до державних реєстрів здійснюватиметься шляхом багатофакторної аутентифікації (електронний підпис, використання системи MobileID).
- Реєстратор зобов’язаний визначати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, а також перевіряти повноваження представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав.
- Встановлюється обов’язок Кабінету Міністрів України диференціювати санкції за відповідні порушення, допущені у сфері державної реєстрації.