Зміни у сфері державної реєстрації – черговий крок на шляху викорінення рейдерства Законопроєкт № 1056-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», який набув чинності 2 листопада 2019 року, встановлює ряд дієвих антирейдерських запобіжників.

Документ не тільки чітко визначає лімітовані повноваження державних реєстраторів, а й містить категоричні методи боротьби з рейдерством. Основні положення закону:

- Впроваджено додатковий захист нотаріально засвідчених документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація – такі документи викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

- Акредитовані суб’єкти (комунальні підприємства та філії) позбавлені повноважень у сфері державної реєстрації. Усім державним реєстраторам, які входили до складу таких суб’єктів, анульовано доступ до реєстрів.

- Доступ реєстраторів до державних реєстрів здійснюватиметься шляхом багатофакторної аутентифікації (електронний підпис, використання системи MobileID).

- Реєстратор зобов’язаний визначати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, а також перевіряти повноваження представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав.

- Встановлюється обов’язок Кабінету Міністрів України диференціювати санкції за відповідні порушення, допущені у сфері державної реєстрації.