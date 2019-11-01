Обмежені права жителя Лебединщини стали гарантією поверненого 57-тисячного боргу На жаль, розлучення батьків Дениса на Лебединщині стало однією із причин, які порушили економічні права малолітнього сина. Батько залишив родину та понад 2 роки не згадував про життя хлопця.

44 тисячі гривень – заборгованість, яка могла не з’явитися, якби чоловік вчасно сплачував аліменти. Через знецінення неплатником потреб дитини, його було обмежено у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю, а також зараховано до Єдиного реєстру боржників. Такі запроваджені фахівцями юстиції Сумщини заходи стали гідною відповіддю на легковажне ставлення батька щодо виконання своїх обов’язків.

Закон #ЧужихДітейНеБуває, що був ініційований Мін’юстом, переконав боржника у тому, що він зарано почав збирати валізи та купувати квитки для виїзду за кордон. Дана санкція не дозволила чоловіку спокійно залишити межі держави та продовжувати нехтувати добробутом сина. Так, громадянин був змушений сплатити у повному обсязі борг, а в додаток ще й понад 9 тисяч гривень штрафу, разом з 4,5 тисячами гривень виконавчого збору.