Бажання батька поїхати за кордон наповнило бюджет родини несплаченими коштами Зневага до потреб дитини викликає осуд оточуючих та провокує настання небажаних наслідків. Одним з найчастіших проявів ігнорування інтересів дитини є несплата аліментів, яка занурює родини у фінансові прірви.

У Краснопільському районі чоловік своєю безвідповідальністю створив дефіцит у родинному бюджеті. Зменшення кількісних та якісних показників при виконанні батьківського обов’язку, а саме сплати аліментів, утворили борг у розмірі понад 20 тисяч гривень. Не отримані сином гроші довелося повертати під впливом санкцій, які були застосовані фахівцями юстиції Сумщини.

Закон #ЧужихДітейНеБуває обмежив неплатника у правах, а юристи наклали арешт на його майно та банківські рахунки. Зрозумівши, що закордонні краєвиди побачити не зможе, доки будуть діяти правові заборони, батько почав виправляти помилки. Громадянин перерахував своїй дитині вчасно несплачену суму грошей, разом зі штрафом у сумі 10 тисяч гривень. Тільки після ліквідації заборгованості краснопільчанин мав змогу планувати бажану мандрівку.